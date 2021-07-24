По Мурманской области ожидается временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 и 25 июля погоду Кольского полуострова будет определять южная, юго-западная периферия циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается временами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 24 июля +10+15°, 25 июля +12+17°.

26 июля ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

Сегодня, 24 июля, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +8+13°.