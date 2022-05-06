По Мурманской области ожидается временами мокрый снег, дождь, повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится, в основном, под влиянием западной периферии циклона в Карском море. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег. 6 и 7 мая с Норвежского моря на Баренцево море сместится серия атлантических циклонов. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами мокрый снег, дождь, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 6 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, на востоке до -9°, днём +5+10°. Местами гололедица.