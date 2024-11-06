Как сообщает Мурманское УГМС, 6-8 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонов, смещающихся с запада Баренцева моря в восточном, юго-восточном направлении. 6 ноября по Мурманской области ожидается временами мокрый снег, местами сильный ветер, температура воздуха в дневные часы от 0 до +5°.

7-8 ноября ожидается местами мокрый снег, дождь, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха днём составит: 7 ноября от 0 до +5°, 8 ноября +3+8°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 6 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.