Как сообщает Мурманское УГМС, 27 февраля погоду Кольского полуострова Кольский полуостров будет определять в основном, восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Гренландском и Норвежском морях. По Мурманской области ожидается временами мокрый снег, снег, температура воздуха от -2 до +3° в течение суток.

28 февраля – 1 марта наш регион будет находится преимущественно в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит в ночные часы -1-7°, днём от +1 до -4°.

Сегодня, 27 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Гололедица, местами сильная.