Как сообщает Мурманское УГМС, 14-15 мая погоду Кольского полуострова будет определять юго-восточная, южная периферия активного циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. В этот период по Мурманской области ожидается временами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +9+14°.

16 мая циклон сместится на юго-восток Баренцева моря и далее на Северный Урал: в нашем регионе ожидается местами сильный порывистый ветер, временами осадки, понижение температуры воздуха днём до +4+9°.

Сегодня, 14 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, на востоке от +1 до -4°, днём +9+14°, на востоке области +3+8°.