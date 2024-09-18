По Мурманской области ожидается временами небольшой дождь, ночью местами туман

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонов, смещающихся с севера Норвежского моря в Баренцево. В этот период ожидается преимущественно облачная погода, местами дожди.

Сегодня, 18 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь, ночью местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +10+15º.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

18 сентября на востоке Ловозерского района Мурманской области сохранится IV региональный класс пожарной опасности.

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На реках Мурманской области сохраняются низкие уровни воды.

Уровни воды на большинстве рек ниже среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 4-22 см, на р. Малая Белая выше на 13 см, на реках Тумча и Ёна – на 32-33 см.

На 17 сентября температура воды составляет 10-16°С, на горных реках – около 6,0°С.