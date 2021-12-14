Как сообщает Мурманское УГМС, 14 и 15 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается временами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -4-9°, ночью при прояснениях -10-15°.

16 декабря температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 14 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -5-10°, ночью при прояснениях до -15º. Гололедица.