Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 08:00
По Мурманской области ожидается временами небольшой снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 14 и 15 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается временами небольшой снег, преобладающая температура воздуха -4-9°, ночью при прояснениях -10-15°.
16 декабря температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 14 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -5-10°, ночью при прояснениях до -15º. Гололедица.
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Последние комментарии
QR
13.12.21 12:52
Пора вводить раздельные вагоны: для обладателей QR-кодами и для остальных. Можно и авиарейсы по такому принципу вводить: для QRщиков тариф дешёвый и регулярные рейсы, а для НЕQRщиков - тариф повыше
Истомин П.
13.12.21 10:21
Увидишь такое в ночи, можно в штаны наложить.
Комментарий к новости:Апатиты встречают гостей сияющей улыбкой на камне!
Виктор
09.12.21 23:39
Дойдёт позже, что это всё туфта, "уважаемые" депутаты. Нельзя принимать антинародные законы.
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