Как сообщает Мурманское УГМС, 3-4 мая Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается временами небольшой снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°.

5 мая существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 3 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, днём на западе области умеренный снег. Ветер слабый переменный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.