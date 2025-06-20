Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 08:00
По Мурманской области ожидается временами осадки, преимущественно в виде дождя
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона будет определять циклон с центром на юге Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами дождь, на севере области сильный порывистый ветер.
21 июня - ветер северо-западный, западный слабый, ночью на севере области в отдельных районах умеренный. Местами небольшой, ночью на севере области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +9+14°.
Сегодня, 20 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +6°, днём на севере +3+8°, на юге +8+13°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Мурманские работники уходят в частичную занятость: средний доход «частичников» вырос уже на 18%
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
-Скоро в эфире16:20«Венок сонетов». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Охота пуще денег: мурманчанин выплатил полностью ущерб, причинённый им с подельниками, которые находятся ещё в местах лишения свободы-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 дней