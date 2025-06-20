По Мурманской области ожидается временами осадки, преимущественно в виде дождя

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона будет определять циклон с центром на юге Баренцева моря. По Мурманской области ожидается местами дождь, на севере области сильный порывистый ветер.

21 июня - ветер северо-западный, западный слабый, ночью на севере области в отдельных районах умеренный. Местами небольшой, ночью на севере области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +9+14°.

Сегодня, 20 июня, будет облачная с прояснениями погода. Временами осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +6°, днём на севере +3+8°, на юге +8+13°.