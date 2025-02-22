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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.25 08:00

По Мурманской области ожидается временами осадки, в отдельных районах порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 февраля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Гренландском морях. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в отдельных районах порывистый ветер. Температура воздуха составит: 22 февраля ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от +3 до -2°; 23-24 февраля ночью от +3 до -3°, 24 февраля при прояснениях до -8°, днем от 0 до +6°. На дорогах гололедица, местами сильная.

Сегодня, 22 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, днём небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от -2 до +3°. Гололедица, днём местами сильная.

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