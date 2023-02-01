По Мурманской области ожидается временами снег, днём на северо-западе области сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-2 февраля циклон, смещающийся с центральной части Скандинавии на Кольский полуостров, постепенно заполняясь, переместится на побережье Мурмана. В этот период в нашем регионе ожидается местами снег, на северо-западе области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -2-7° при прояснениях -9-14°.

Сегодня, 1 февраля, облачная с прояснениями погода. Временами снег, днём на северо-западе области сильный. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём на северо-западе сильный. Температура воздуха ночью-4-9°, при прояснениях до -14°, днём -1-6°, местами до -11°. Гололедица.