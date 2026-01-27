По Мурманской области ожидается временами снег, изморозь. Ветер северо-восточный, северный умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 января наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: местами пройдёт снег, температура воздуха ночью -9-14°, при прояснениях -19-24°, днём -5-10°, местами -12-17°.

28-29 января ожидается постепенный рост атмосферного давления и распространение на Кольский полуостров антициклона с района Скандинавии. В этот период интенсивность осадков постепенно будет уменьшаться, температура воздуха понизится и составит 28 января -9-14°, местами -19-24°, 29 января -18-23°, местами до -28°, на крайнем севере области -13-18°.

Сегодня, 27 января, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, изморозь. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха при прояснениях -19-24°, днём -5-10°, местами -12-17°. Гололедица.

28 января - ветер северо-западный, западный слабый, в отдельных районах умеренный, позёмок. Местами снег, изморозь. Температура воздуха -9-14°, в отдельных районах -19-24° в течение суток.

29 января - ветер западный, юго-западный слабый, ночью в отдельных районах умеренный, поземок. Местами небольшой, на крайнем севере области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха -18-23°, местами до -28°, на крайнем севере области -13-18° в течение суток.