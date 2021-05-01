По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-3 мая Кольский полуостров будет по- прежнему находиться под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается временами снег, на севере области местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью -1-6° при прояснениях -7-12°, днём от -1 до +5°.

4 мая температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 1 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью на севере области сильный, поземок. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.

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В третьей декаде апреля началось вскрытие рек юга, запада и центра Мурманской области: 23-26 апреля вскрылись реки Терского берега (рр. Умба, Варзуга, Чаваньга) и реки Ура, Печа, 27-30 апреля вскрылись реки Кола, Тумча, Лотта, что раньше нормы на 12-20 дней. На остальных реках наблюдается ледостав (на реках северо-востока области - рр. Туманная, Чудзъйок толщина льда на 30 апреля составляет 30-40 см), ледостав с промоинами, закраины. Лёд тает на месте.

Выход на лёд опасен!