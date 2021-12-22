По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 декабря с Баренцева моря на север Кольского полуострова сместится активный циклон: ожидается временами снег, местами порывистый ветер, температура воздуха -6-11°, ночью при прояснениях -16-21°.

23 декабря циклон заполнится, ветер ослабеет, температура воздуха будет постепенно понижаться.

Сегодня, 22 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, в отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха -7-12°, ночью при прояснениях -17-22°. Гололедица.