Как сообщает Мурманское УГМС, 7 января погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Финского залива на Архангельскую область и далее в восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха 6 января ночью -14-19° при прояснениях -20-24°, днём -9-14°.

7 января ночью будет -12-18°, днём -5-11°.

8 января ночью ожидается понижение температуры воздуха, а днём, с приближением очередного циклона с Баренцева моря, постепенно потеплеет.

Сегодня, 7 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -10-15°, местами -17-22°, днём на крайнем севере области -5-10°. Гололедица.