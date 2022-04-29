Как сообщает Мурманское УГМС, 29 и 30 апреля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха 29 апреля ночью -5-10°, днём от +1 до -3°.

30 апреля существенных изменений в температуре воздуха не ожидается.

Сегодня, 29 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -3 до +2°. Местами гололедица.