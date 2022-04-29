Мурманская область. Арктика (16+)29.04.22 08:00
По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 29 и 30 апреля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха 29 апреля ночью -5-10°, днём от +1 до -3°.
30 апреля существенных изменений в температуре воздуха не ожидается.
Сегодня, 29 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -3 до +2°. Местами гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
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