Как сообщает Мурманское УГМС, 25 ноября погоду Кольского полуострова будет определять северная периферия циклонической депрессии над центральной частью Европейской территории России. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха составит ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днём от 0 до -5°, местами до -10°.

26-27 ноября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит: 26 ноября -10-15° местами -17-22° в течение суток, 27 ноября ночью -13-18° при прояснениях -23-28°, днём -9-14° местами до -20°.

Сегодня, 25 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо- восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, местами до -15°, днем от 0 до -5º, местами до -10 º. Гололедица.