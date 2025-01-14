По Мурманской области ожидается временами снег, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 января погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Норвежского моря в восточном направлении. В нашем регионе ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха ночью -3-8°, днём от +2 до -5°.

15-16 января ожидается влияние очередного атлантического циклона, смещающегося на север Норвежского моря и далее в Баренцево море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы 15 января -3-8°, 16 января от -1 до +4°.

Сегодня, 14 января, будет переменная облачность. Временами снег, местами сильный. Ветер ночью южный, юго-восточный умеренный, в отдельных районах сильный, днём северо-восточный, северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -3 до +2°, местами до -8°. Гололедица.