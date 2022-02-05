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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.22 08:00

По Мурманской области ожидается временами снег, местами сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 и 6 февраля погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром в Норвежском море. 5 февраля ночью по Мурманской области ожидается морозная погода, а утром и днём ожидается сильный порывистый ветер, метель, снег различной интенсивности, постепенное повышение температура воздуха до -6-11°.

6 февраля сохранится порывистый ветер, местами снег, метель, температура воздуха ночью -9-14° при прояснениях до -19°, днём -7-12°.

7 февраля ожидается небольшой понижение температуры воздуха.

Сегодня, 5 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, местами сильный, метель.  Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью -14-19°, при прояснениях -24-29°, днём -6-11°. Гололедица.

Предупреждение

С 0 до 3 часов 5 февраля на юге и в центральных районах побережья Норвегии отмечалось опасное волнение 8-9 метров от юго-запада. Сохранится до 15-18 часов 5 февраля.

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