Как сообщает Мурманское УГМС, 25 и 26 марта наш регион будет находиться, в основном, под влиянием очередного циклона, смещающегося с Норвежского моря. По Мурманской области ожидается временами снег, местами сильный порывистый ветер, понижение температура воздуха.

Сегодня, 25 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер ночью юго-западный умеренный, местами сильный, метель, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -12-17°, днём -1-6°. Гололедица.