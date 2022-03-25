Мурманская область. Арктика (16+)25.03.22 08:00
По Мурманской области ожидается временами снег, местами сильный порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 25 и 26 марта наш регион будет находиться, в основном, под влиянием очередного циклона, смещающегося с Норвежского моря. По Мурманской области ожидается временами снег, местами сильный порывистый ветер, понижение температура воздуха.
Сегодня, 25 марта, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер ночью юго-западный умеренный, местами сильный, метель, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -12-17°, днём -1-6°. Гололедица.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Куда поехать на заработки в России? Топ вахтовых вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
24.03.22 12:57
А в каких краях есть иСЧЁ Министерство информационной политики? Это же насколько надо считать население далёким от всего, что надо целое министерство? А может так и надо в краю, где исчезли газетные к
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Куприян
21.03.22 14:21
Насколько разительно отличается восприятия трёх прошедших лет. Из губернатора - льётся оптимизм, а во мне засел тихий пессимизм. Грандиозные изменения последних трёх лет в Мурманской области обошли
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
-Скоро в эфире10:25«Ланцет». Художественный сериал, 15 серия (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Сахарный песок, яблоки и белокочанная капуста – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро упал на 7,79 рубля, доллар теряет почти 7,12 рубля-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» подписало соглашение о создании консорциума в сфере энергетики Курской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: принятие закона о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий – это проявление поддержки всей страны нашим военнослужащим