По Мурманской области ожидается временами снег. Местами сильный порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклона, смещающегося с юга Норвежского моря на Кольский полуостров. 21 декабря циклон сместится на Архангельскую область и наш регион окажется в его тыловой части: ожидается временами снег. местами сильный порывистый ветер, метель.

22 декабря на севере Скандинавии сформируется антициклон и его влияние распространится на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь, температура воздуха составит -8-13°, при прояснениях -15-20°, в центральных районах области местами -23-28°.

Сегодня, 22 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, на востоке области умеренный снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер ночью северный, днём западный, юго-западный слабый. Температура воздуха -7-12°, при прояснениях -17-22° в течение суток. Гололедица.

23 декабря - ветер ночью юго-западный слабый, утром и днём западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Небольшой, местами умеренный снег, ночью в отдельных районах туман, изморозь. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -17-22°, днём от -3 до +2°, на востоке -5-10°. Гололедица.

24 декабря - ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днём западный, юго-западный умеренный. Местами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица.