По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-22 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром на севере Архангельской области. По Мурманской области ожидается временами снег, 21-22 ноября местами сильный порывистый ветер, метель. Преобладающая температура воздуха 20 ноября от 0 до -6°, 21 и 22 ноября -3-8°, местами при прояснениях -9- 15°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 20 ноября, будет облачная погода. Снег, мокрый снег, местами отложение мокрого снега. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от 0 до -5°. Гололедица.