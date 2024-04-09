По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 апреля наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: ожидается снег, мокрый снег, наиболее интенсивный ночью, повышение температуры воздуха днём до +1+6°.

10-11 апреля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Северного моря на север Скандинавии. По Мурманской области, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в ночные часы от +1 до -4°, днём +2+7°.

Сегодня, 9 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём +1+6°. Ночью и утром гололедица.