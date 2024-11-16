Мурманская область. Арктика (16+)16.11.24 08:00
По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 ноября погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с Норвежского моря в восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег. Наиболее интенсивный днём 16 ноября и в течение суток 17 ноября, в отдельных районах порывистый ветер.
Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от +2 до -4°. Ожидается ухудшение состояния дорог.
Сегодня, 16 ноября, будет переменная облачность. Облачная, ночью с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег, днёмна юге и в центральном районе сильный. Ветер ночью юго-западный слабый, днём юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5º, днём от +2 до -3°. Гололедица.
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