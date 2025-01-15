По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 января ожидается влияние очередного атлантического циклона, смещающегося на север Норвежского моря и далее в Баренцево море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха в дневные часы 15 января -3-8°, 16 января от -1 до +4°.

Сегодня, 15 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью северо-западный, западный умеренный, днём южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -8-13º, местами -15-20°, днём -2-7°. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (пор.Ловнакоски), Варзуга, Умба - ледостав с полыньями.

Толщина льда на 10 января на реках, на озёрах и водохранилищах составляла 26-58 см, что на большинстве водных объектов меньше нормы на 2-13 см.