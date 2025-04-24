По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 24 апреля наш регион будет находиться под влиянием западной периферии циклонической депрессии, смещающейся с районов Кольского полуострова на север Архангельской области. По Мурманской области ожидается местами снег, ночью в отдельных районах сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы от-1 до +4°.

25-26 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море и в холодной воздушной массе: ожидается местами снег, порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 24 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью -2-9°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.

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На реках южных районов Мурманской области началось развитие весенних процессов, на остальной территории сохраняются зимние условия стока.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 14-30 см, на реках Кола, Поной, Чаваньга, Варзуга, Умба, Ура и Тумча — на 36-87 см.

Толщина льда на реках составляет 32-62 см, на озёрах и водохранилищах 41-72 см, что по большинству водных объектов меньше нормы на 3-19 см.

Выход на лёд может быть опасен.