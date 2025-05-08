По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 мая погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии: местами пройдёт мокрый снег, днём воздух прогреется до +2+7°.

9-10 мая наш регион будет находиться под влиянием южной части антициклона с центром над Баренцевым морем. В этот период по Мурманской области существенных осадков не ожидается, днём температура воздуха составит от +3 до +9°.

9 мая - ветер северо-восточный, восточный слабый. Ночью местами туман, небольшие осадки преимущественно в виде снега. Днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +4+9°.

Сегодня, 8 мая, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +2+7°. Местами гололедица.