По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 28-29 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. 28 января по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами снег, мокрый снег, местами порывистый ветер, повышение температура воздуха в дневные часы до +1-4°.

29 января интенсивность осадков уменьшится, преобладающая температура воздуха составит -2-7° при прояснениях до -12°.

30 января наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: местами пройдёт снег, ночью ожидается морозная погода, днём температура воздуха -3-8° в отдельных районах до -13°.

Сегодня, 29 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснениях до -15°, днём от -4 до +1°. Гололедица.