Как сообщает Мурманское УГМС, 12 и 13 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, занимающей Норвежское, Гренландское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха от +1 до -4°, ночью 12 января на востоке области -6-11°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 12 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях до -15º, днём от+1 до -4°. Гололедица.

Предупреждение

12 января с 3 до 6 часов на севере побережья Норвегии отмечалось опасное волнение 8,0-9,0 метров. Сохранится до 21-24 часов 12 января.