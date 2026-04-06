Как сообщает Мурманское УГМС, 6 апреля погоду нашего региона будет определять северная периферия активного обширного циклона, смещающегося с юга Скандинавии на район Финляндии. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, местами сильный порывистый ветер. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 6 апреля, в Мурманской области будет облачность переменная. В отдельных районах снег, мокрый снег. Ветер днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха днём +1+6°. Местами гололедица.

Сегодня в Мурманске - облачность переменная. Днём без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +3+5°. Местами гололедица.

7 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами сильный. Временами снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -3 до +2°. Гололедица.

7 апреля в Мурманске - ветер восточный, северо-восточный сильный. Временами снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём от 0+2°. Гололедица.