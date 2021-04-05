По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, местами сильный ветер



Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона будет определять восточная периферия глубокого циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер, среднесуточная температура воздуха на 2-4° выше климатической нормы.

Сегодня, 5 апреля, будет облачная погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2º, днём +1+6°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

4 апреля в период 9-13 часов на севере Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 20-24 часов 5 апреля.

5 апреля в период 0-3 часа на юге Гренландского моря, в период 9-13 часов на побережье Норвегии ожидается опасное волнение 8-10 м. Сохранится до 21-24 часов 6 апреля.