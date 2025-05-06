Как сообщает Мурманское УГМС, 6-7 мая погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, западная часть циклона, смещающегося с Вологодской области на север Архангельской области и далее в восточном направлении.

По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от 0 до +5°.

7 мая – ветер северо-западный, северный умеренный. Временами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью от -4 до +1º, днём +2+7º.

8 мая наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: осадков станет меньше, днём воздух прогреется до +2+7°.

Сегодня, 6 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от 0 до +5°. Гололедица.