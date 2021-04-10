Как сообщает Мурманское УГМС, 10-12 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°.

12 апреля интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 10 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, мокрый снег, ночью местами сильный. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -1 -6°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.