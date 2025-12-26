По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами сильный порывистый ветер. На дорогах гололедица.

Сегодня, 26 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

27 декабря - ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, местами сильный, позёмок. В отдельных районах снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Температура воздуха от +1 до -4° в течение суток, ночью при прояснениях -5-10°.

28 декабря - ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный, позёмок. Местами снег. Температура воздуха -1-6°, при прояснениях -9-14° в течение суток.