По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-27 ноября погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклонической депрессии в Баренцевом море: местами пройдут осадки, температура воздуха в дневные часы составит от +2 до -3°.

27 ноября ожидается местами небольшой снег, туман, понижение температуры воздуха: ночью -7-12°, днём -2-7°.

28 ноября ночью в нашем регионе ожидается морозная погода, а днём, с приближением очередного очень активного атлантического циклона, постепенно усилится ветер, температура воздуха в дневные часы составит -6-11°.

Сегодня, 26 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях -9 -14°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.