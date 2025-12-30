Как сообщает Мурманское УГМС, 30 декабря погоду нашего региона будет определять юго-западная периферия циклона в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается временами снег, на севере области местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха -5-10°, при прояснениях-13-18°.

31 декабря – 1 января Кольский полуостров будет находится преимущественно в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит -13-18°, при прояснениях -20-27°.

Сегодня, 30 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.

31 декабря - ветер северо-западный, западный умеренный. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -20-25° в течение суток.

1 января 0- ветер западный, юго-западный слабый. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -13-18°, при прояснениях -23-28° в течение суток.

Предупреждение

29 декабря года на побережье Мурмана отмечалось опасное волнение 6,0-7,0 метров: на западе побережья в период 16-19 часов, на востоке побережья в период 21-24 часа. Сохранится до 15-18 часов 30 декабря.

29 декабря в период 16-19 часов в Баренцевом море отмечалось: в центральной части опасное волнение 8,0-8,5 метра, в центральной и северной частях моря быстрое обледенение судов. Сохранится быстрое обледенение судов до 18-21 часа 30 декабря.