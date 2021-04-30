По Мурманской области ожидается временами снег, на севере сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находиться под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -1-8°, днём от -1 до +4°.

1 мая существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 30 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер ночью юго-западный умеренный, утром и днём западный, северо-западный умеренный, на севере местами сильный Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -1 до +4°. Местами гололедица.