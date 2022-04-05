По Мурманской области ожидается временами снег, наиболее интенсивный на юге, местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 и 6 апреля погоду Кольского полуострова будет определять северная часть активного циклона, смещающегося с юга Скандинавии на Ботнический залив. По Мурманской области ожидается временами снег, наиболее интенсивный на юге области, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха ночью -4-9°, 5 апреля при прояснениях -12-18°, днём от +1 до -4°.

7 апреля циклон заполнится, ветер ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха ожидается ночью -3-8°, днём от -3 до +2°.

Сегодня, 5 апреля, будет облачная погода. Снег, местами сильный. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -13-18°, днём от 0 до -5°. Гололедица.