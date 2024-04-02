По Мурманской области ожидается временами снег, наиболее интенсивный ночью, в отдельных районах порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Балтийского моря на север Республики Коми. В нашем регионе ожидается временами снег, наиболее интенсивный ночью, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха ночью -8 -13°, на западе области местами-15 -20°, днём -2 -7°.

3-4 апреля Мурманская область будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, ночью ожидается морозная погода, днём температура воздуха -3-8°.

Сегодня, 2 апреля, будет облачная погода. Ночью на востоке области сильный снег. Ветер северо-восточный умеренный, ночью местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -8-13°, при прояснениях -15-20°, днём -2-7°. Гололедица.