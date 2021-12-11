Мурманская область. Арктика (16+)11.12.21 08:00
По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности
Как сообщает Мурманское УГМС, 11 и 12 декабря погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия антициклона, центр которого сместится с Вологодской области в юго-восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью -6-11° при прояснениях -12-17°, днём -4-9°.
13 декабря существенных изменений в погоде не ожидается.
Сегодня, 11 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью изморозь. Ветер юго-западный умеренный, поземок. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях до -17°, днём -5-10°. Гололедица.
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