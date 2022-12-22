Как сообщает Мурманское УГМС, 22-24 декабря погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью -7-12° при прояснениях -13-18°, днём -5-10° местами до -14°.

Сегодня, 22 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -12-17°, днём -4 -9°. Гололедица.