Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 января погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с Гренландского и Баренцева морей. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, вечером 10 января и ночью 11 января местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха ночью 10 января -13-18°, при прояснениях до -23°, днём 10 января и в течение суток 11 января -5-10° местами -12-17°.

12 января ветер ослабеет, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха будет понижаться.

Сегодня, 10 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, днём местами умеренный снег. Ветер ночью юго-западный умеренный, днём северный в порывах сильный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях до -23°, днём -5-10° местами до -15°. Гололедица.