Как сообщает Мурманское УГМС, 5-7 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, на севере области местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха составит -5-11°, при прояснениях -12-17°.

Сегодня, 5 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха -5-10º, местами до -15º в течение суток. Гололедица.

6 февраля - ветер западный, северо-западный умеренный, позёмок. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Температура воздуха -7-12° в течение суток, ночью при прояснениях -13-18°.

7 февраля - ветер северо-западный, западный умеренный, на севере области местами сильный, метель. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег. Температура воздуха -5-10°, местами -12-17° в течение суток.