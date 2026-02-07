Как сообщает Мурманское УГМС, 7-9 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-западной периферии циклонической депрессии, расположенной, в основном, в Карском море. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, 8 и 9 февраля местами сильный порывистый ветер, метель. Преобладающая температура воздуха составит -7-12°, при прояснениях -15-22°.

Сегодня, 7 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13º, при прояснениях до -22°, днём -5-10°, местами до -17°. Гололедица.

8 февраля - ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Временами снег. Температура воздуха -6-11° в течение суток, ночью местами -16-21°.

9 февраля - ветер северо-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Временами снег. Температура воздуха -8-13°, в отдельных районах -17-22° в течение суток.

Предупреждение

6 февраля в 17-21 час на севере и востоке Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 20-24 часов 7 февраля.