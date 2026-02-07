Яркие выходные на фестивале современного танца «Северный Кураж»Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов России
Мурманская область. Арктика (16+)07.02.26 08:00

По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-9 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием юго-западной периферии циклонической депрессии, расположенной, в основном, в Карском море. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, 8 и 9 февраля местами сильный порывистый ветер, метель. Преобладающая температура воздуха составит -7-12°, при прояснениях -15-22°.

Сегодня, 7 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8-13º, при прояснениях до -22°, днём -5-10°, местами до -17°. Гололедица.

8 февраля - ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Временами снег. Температура воздуха -6-11° в течение суток, ночью местами -16-21°.

9 февраля - ветер северо-западный умеренный, местами сильный, позёмок. Временами снег. Температура воздуха -8-13°, в отдельных районах -17-22° в течение суток. 

Предупреждение  

6 февраля в 17-21 час на севере и востоке Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится до 20-24 часов 7 февраля.

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
