По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности
Как сообщает Мурманское УГМС, 28 февраля – 1 марта погоду Кольский полуостров будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха ночью -7-14°, днём от -4 до -12°.
2 марта наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт небольшой снег, температура воздуха составит ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -4-9°, в отдельных районах -12-17°.
Сегодня, 28 февраля, будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный умеренный, ночью местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -7-12°, днём -4-9°. Гололедица.
1 марта - ветер южный, юго-западный умеренный. Местами снег. Температура воздуха ночью -6-11°, местами -15-20°, днём -4-9°, в отдельных районах -12-17°. Гололедица.
2 марта - ветер западный, юго-западный слабый. В отдельных районах снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -20-25°, днём -4-9°, местами -12-17°. Гололедица.