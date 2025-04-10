Как сообщает Мурманское УГМС, 10 апреля погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона, смещающегося по югу Баренцева моря в восточном направлении. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, местами порывистый ветер.

11-12 апреля наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления и в холодной воздушной массе: местами пройдёт небольшой снег, ночью ожидается морозная погода, днём температура воздуха, в основном, отрицательных значений.

Сегодня, 10 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -6-11°, днём -2-7°. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 6-34 см, на реках Терского побережья - на 41-51 см.

Толщина льда на водных объектах региона составляет 45-75 см.