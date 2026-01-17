Как сообщает Мурманское УГМС, 17-18 января погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии через Кольский полуостров. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, местами порывистый ветер. Температура воздуха 17 января ночью -8-13°, при прояснениях -17-22°, днём -2-7°, в отдельных районах до -12°.

18 января температура воздуха существенно не изменится.

19 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит-5-10°, при прояснениях -15-20°.

Сегодня, 17 января, будет облачная с прояснениями погода. Снег, утром и днём местами сильный. Ветер южный, юго-западный умеренный, на юго-востоке сильный. Температура воздуха при прояснениях -17-22°, днём -2-7°, в отдельных районах до -12°. Гололедица.

18 января - ветер западный, северо-западный умеренный. Местами снег. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях -12-17° в течение суток. Гололедица.