По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 мая погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, 7 мая местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха составит ночью -2-7°, днём от -2 до +3°.

9 мая наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: в отдельных районах пройдёт небольшой снег, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 7 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, от -3 до +2°. Местами гололедица.