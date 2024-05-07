Мурманская область. Арктика (16+)07.05.24 08:00
По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, 7-8 мая погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, 7 мая местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха составит ночью -2-7°, днём от -2 до +3°.
9 мая наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: в отдельных районах пройдёт небольшой снег, температура воздуха существенно не изменится.
Сегодня, 7 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, от -3 до +2°. Местами гололедица.
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