По Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-26 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области 24-25 января ожидается временами снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха днём 24 января -2-7°, местами -10-15°, 25 января -5-10°, в отдельных районах -15-20° в течение суток.

26 января интенсивность осадков уменьшится, ветер постепенно ослабеет, температура воздуха понизится на 2-4°.

Сегодня, 24 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер западный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, позёмок. Температура воздуха днём -2-7°, местами -10-15°. Гололедица.

25 января - ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами сильный, метель. Временами снег. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.