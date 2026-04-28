Как сообщает Мурманское УГМС, на прошедшей неделе Кольский полуостров дважды находился под влиянием активных циклонов, смещающихся с Баренцева моря. Так, днём 22 апреля на севере Мурманской области и в Мурманске северо-западный ветер усиливался в порывах до 24-29 м/с, наблюдался снег, мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 300-1000 м. 24 апреля смещение следующего циклона через территорию нашего региона сопровождалось усилением ветра на побережье Мурмана в порывах до 35 м/с, на севере области и в Мурманске до 23-24 м/с. На севере Кольского полуострова местами выпал сильный снег, отмечалась сильная метель с ухудшением видимости до 200-500 м. За период 21-26 апреля в Мурманске выпало 138%, на крайнем севере Мурманской области от 71 до 168% месячной нормы осадков.

27 апреля наш регион находился под влиянием циклона с центром вблизи побережья Мурмана, а 28-29 апреля будет находиться под влиянием очередного активного циклона, смещающегося с Центрального федерального округа в северном направлении. В этот период по Мурманской области ожидается временами снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха, днём от 0 до +5°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 28 апреля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег, на крайнем севере сильный. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём от 0 до +5°. Гололедица.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха около 0° в течение суток. Гололедица.

29 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Временами снег, ночью на севере области сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Гололедица. 30 апреля - ветер западный умеренный, ночью на востоке местами сильный. Ночью временами снег, днём мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью -1-6°, днем +3+8°. Гололедица.

29 апреля в областном центре ожидается ветер северо-западный умеренный, ночью временами сильный. Временами снег. Температура воздуха ночью от 0 до -2º, днём +1+3°. Местами гололедица. 30 апреля - ветер западный умеренный. Ночью небольшой снег, днём мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью -1-3°, днём +3+5°. Местами гололедица.